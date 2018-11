Brexit, sì all'accordo con l'Ue

Dopo un vertice durato quasi cinque ore, Theresa May ha strappato al suo governo il via libera alla bozza di "accordo tecnico" messa a punto da negoziatori dell'Unione europea e da quelli di Londra sulla Brexit.

"Una decisione difficile arrivata al termine di un lungo, dettagliato e appassionato dibattito", ha spiegato la premier britannica, "È quanto di meglio abbiamo potuto negoziare, ma la decisione finale non è stata prtesa con leggerezza. Ci sono giorni difficili davanti a noi, ma questo è un passaggio decisivo, che ci permetterà di andare avanti e finalizzare l'accordo. Credo fermamente, con tutta la mia mente e il mio cuore, che questa sia una decisione nel migliore interesse dell’intero Regno Unito".

Cosa succede ora

Ma il processo verso la realizzazione Brexit è tutt'altro che finito. Adesso la May dovrà aspettare che anche l'Unione europea ratifichi l'accordo nel vertice straordinario previsto per il 24 e il 25 novembre. E sperare che l'Irlanda non abbia nulla da ridire sulle clausole speciali che regoleranno i rapporti con l'Irlanda del Nord.

Poi toccherà al Parlamento britannico votare, probabilmente nei primi giorni di dicembre. E anche in questo caso il sì non è scontato: la May al momento non ha una maggioranza. E al no degli euroscettici potrebbe unirsi quello degli esponenti nordirlandesi.

Se la premier dovesse spuntarla, resterà un ultimo scoglio: l'accordo dovrà infatti essere approvato dal Parlamento Ue. Difficile quindi che la questione si concluderà prima dell'inizio del 2019. Al momento la data fissata resta però quella del 29 marzo 2019, quando si dovrebbe aprire una prima fase di transizione in cui verranno definiti definitivamente i rapporti tra Gran Bretagna e Unione europea. Solo nel 2021, quindi, la Brexit diventerà davvero effettiva.

Il nodo Irlanda del Nord

Sui negoziati per la Brexit pesa la questione dell'Irlanda del Nord. "Abbiamo trovato una soluzione insieme al Regno Unito per evitare una frontiera fisica sull'isola di Irlanda", ha detto oggi il caponegoziatore dell'Unione Europea sulla Brexit, Michel Barnier, rivelando che l'ipotesi è quella di creare "un territorio doganale unico tra l'Ue e il Regno Unito". Una sorta di "porto franco" in cui resteranno molte delle regole che ora governano l'Europa. "L'Irlanda rimarrà allineata alle regole del mercato unico (dell'Ue) che sono essenziali per evitare la frontiera fisica, in particolare i prodotti agricoli e i beni", ha spiegato Barnier. Il Regno Unito ha anche accettato di applicare il codice doganale dell'Ue in Irlanda del Nord.