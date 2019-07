California, terremoto di magnitudo 6,4: ingenti danni

Terremoto di magnitudo 6.4 nella California meridionale. Secondo l'Us Geological Survey l'epicentro è stato a 240 chilometri a sud di Los Angeles, ma il potente sisma è stato avvertito nella metropoli californiana in modo violento e gli edifici hanno tremato per diversi secondi.

Alla prima scossa sono seguite altre quattro scosse di assestamento di magnitudo tra 3.5 e 4.7, si legge sul sito della Cnn. Il sisma, che secondo altre fonti ha raggiunto un'intensità maggiore, il grado 6.6 della scala Richter, ha avuto il suo epicentro nella Searles Valley, una zona remota dell'area di San Bernardino.

" I lampadari ancora oscillano, il pavimento si è sollevato ". E' quanto ha detto alla Cnn Diane Ruggiero, manager della Hampton Inn and Suites che si trova a Ridgecrest località a circa 240 chilometri a nord est di Los Angeles nei pressi della quale vi è stato l'epicentro di magnitudo 6.4 avvenuto oggi nel sud della California. Il sisma è stato avvertito chiaramente nel centro di Los Angeles, con gli edifici che hanno tremato per diversi secondi. Il Los Angeles International Airport ha reso noto su Twitter di non aver registrato danni. "Le operazioni rimangono normali" si legge in un tweet.

Il sisma che ha scosso oggi la California meridionale è il più forte ad aver colpito la regione negli anni successivi a quello di magnitudo 6.6 del 17 gennaio 1994 che causò 57 morti e danni per miliardi di dollari, ricordano i media americani. A differenza di oggi, il "Northridge quake" colpì un'area abitata. L'epicentro del sisma fu registrato nella zona residenziale di Reseda nell'area di Los Angeles. I feriti furono più di 8mila. Devastante fu il terremoto del 18 aprile 1906 a San Francisco di magnitudo 7.9, che provocò 3mila morti. Il sisma, seguito da un vasto incendio, distrusse l'80% della città.