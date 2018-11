Camilla e l'investitura a Regina? Quel dettaglio che svela il futuro

Cammilla potrebbe diventare presto regina? I tabloid inglesi si stanno scatenando sulle ipotesi di successione al trono a Bukingham Palace. L'ultima ipotesi è quella di vedre presto sul trono del Regno Unito Carlo e al suo fianco Camilla. E da alcune immagini apparse alla Bbc, i cronisti britannici avrebbero ricavato qualche indizio. La disposizione dei reali nelle uscite pubbliche e soprattutto nelle apparizioni dal famoso balcone della Casa Reale non è mai casuale.

E durante la celebrazione per il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale in tanti hanno visto nel posizionamento di Camilla una sorta di investitura ufficiale da parte di Elisabetta alla futura regina consorte. Camilla è apparsa alla destra della Regina e a sinistra si è posizionata Kate. È finita invece su un altro balcone la moglie del principe Harry, Meghan Markle che ha fatto compagnia al presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. Infine in questo quadro va anche sottolineato il cerimoniale che per il secondo anno di fila ha visto alla guida delle celebrazioni il principe del Galles al posto della Regina...