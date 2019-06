Canada, ginecologo mette incinte pazienti (a loro insaputa)

È stato sospeso dall'ordine dei Medici Bernardo Norman Barwin, ginecologo di Ottawa che ha usato il proprio sperma per mettere incinte decine di pazienti.

Le donne si rivolgevano al ginecologo per la sua notorietà di esperto in materia di fertilità credendo di essere sterili ma il ginecologo nel compiere le proprie attività cliniche finiva con l'utilizzare il proprio liquido seminale. Il tutto è emerso quando una donna, nata grazie alle attività di Barwin, nel sottoporsi al test del Dna ha scoperto di essere figlia proprio del ginecologo sporgendo subito denuncia e permettendo a numerose altre persone di scoprire quello che era successo. Le indagine sono partite nel 2016, ma i casi di nascite si spingono molto prima, già a partire dagli anni '70 in due cliniche canadesi.

Al momento i figli accertati sono 11 ma si ipotizza che potrebbero essere oltre 50. Il medico di Ottawa, che oramai ha ottanta anni, è stato sospeso dal suo lavoro e condannato a pagare una multa di 10mila dollari in meno di un mese.