Canada, puma sta per attaccarla: escursionista fa partire canzone dei Metallica e si salva

Una escursionista canadese di 45 anni, Dee Gallant, durante una passeggiata tra i boschi nei dintorni di Vancouver ha vissuto una esperienza che non dimenticherà mai per il resto della sua vita. Nel corso dell’escursione, la donna si è accorta che qualcuno, a breve distanza, la stava seguendo. Fermatasi per capire meglio la situazione, l’escursionista ha notato che tra la rigogliosa vegetazione della zona vi era un puma.

Inizialmente, la donna era rimasta affascinata dal felino tanto che si era fatta avvicinare dall’animale per guardarlo meglio. Ma ben presto, Dee ha capito che la sua idea non era affatto saggia. "A un certo punto ho avvertito una strana sensazione”, ha raccontato la donna in un post su Facebook. “Ho guardato alla mia destra e ho subito capito che ero seguita da un predatore sul punto di mordere e masticarmi".

L’animale, infatti, l’aveva puntata per farla diventare un suo pasto. La situazione era piuttosto seria. La 45enne, essendo sola, era consapevole che nessuno sarebbe intervenuto per salvarla. Inoltre, anche se si fosse messa a correre, tentando una disperata fuga tra gli alberi, difficilmente sarebbe sfuggita alle grinfie del veloce felino.

Dee doveva trovare un’altra soluzione. E anche alla svelta. Il grosso animale era ormai sul punto di lanciare l’attacco. Quando tutto sembrava perduto, ecco la trovata bizzarra ma risolutiva.

La donna ha preso il suo smartphone, si è sintonizzata su iTunes e ha fatto partire “Don’t Tread On Me” dei Metallica a tutto volume. Il puma, spaventato per i forti suoni così sgradevoli alle sue orecchie, ha rinunciato all’attacco e si è allontanato.

La singolare storia è stata raccontata dalla stessa Gallant sul suo profilo Facebook ed è diventata virale in poco tempo, tanto che diversi media americani hanno pubblicato articoli su di lei. L’inaspettata popolarità ha attratto anche il cantante dei Metallica, James Hetfield. Il leader del gruppo l'ha infatti contatta con una telefonata: “Ho visto in un post che ti abbiamo salvato la vita, quindi ti chiamo per farti sapere che siamo contenti di averlo fatto”, le ha detto l’artista.

Dee Gallant, però, credeva ad uno scherzo. Così ha chiesto al suo interlocutore una prova che fosse realmente lui. Il cantante non si è tirato indietro e le ha mandato una selfie in tempo reale per dimostrare che era tutto vero. La foto che è poi finita come prova della chiamata sulla pagina Facebook della donna.