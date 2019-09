Canada, scontro da due grossi orsi: sorpresa in autostrada

Due grandi grizzly che ringhiano e si caricano a vicenda alzandosi sulle zampe posteriori. Una scena particolare e suggestiva non accaduta in una remota foresta del Nord America ma su un’autostrada nei pressi della città di Stewart, in Canada, non lontana dal confine con l’Alaska.

Ad essere testimone dello scontro tra i due esemplari di orsi è stata Cari McGillivray, residente del piccolo centro urbano della British Columbia. La giovane stava guidando quando ha visto gli animali sul ciglio della strada che combattevano.

Pur essendo abituata a vedere la fauna selvatica nei dintorni della sua città natale, la ragazza è rimasta stupita dallo “spettacolo” offerto dai grizzly tanto che ha fermato la vettura e, a distanza ravvicinata, ha ripreso lo svolgersi del combattimento.

“Normalmente non pubblico qui, ma ho pensato di condividere questo momento incredibilmente raro e sorprendente con tutti voi ragazzi!” , ha scritto Cari nella sua pagina Facebook dopo aver pubblicato il video.

Gli orsi non si risparmiano colpi. Ad un tratto, vi è un corpo a corpo con i feroci animali che si avvinghiano e ruzzolano al di fuori della carreggiata.

Eppure Cari non era l’unica spettatrice dello scontro. Come lei stesso sottolinea, sullo sfondo vi è anche un altro “curioso” che guarda la scena. “Tenete d’occhio il lupo che li sta osservando in lontananza” , ha scritto la ragazza nel post.

Il video termina con l’orso più grande che insegue l’altro nella natura in contaminata del Canada. La fuga non ha permesso di capire come sia finita la battaglia.