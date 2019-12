Cane muore per la paura dei fuochi d'artificio tra le braccia del padrone

L'immagine sta facendo il giro del web, commuovendo tutto il mondo. Ritrae un cane, abbracciato al suo padrone. Si chiamava Magui ed è morta, a causa dello spavento provocatole dai fuochi d'artificio.

È successo qualche giorno fa in Argentina, dove il boxer viveva con la sua famiglia in un appartamento ad Esquel, nella parte nord-occidentale della provincia di Chubu. Lo scorso 14 dicembre, Magui stava dormendo quando i botti dei fuochi d'artificio l'hanno fatta spaventare, provocandole una crisi nervosa e probabilmente un infarto. Nel tentativo di tranquillizzarla, il suo padrone l'ha abbracciata, ma a nulla è servito l'amore della famiglia che le voleva bene: poco dopo Magui ha chiuso gli occhi.

A raccontare la vicenda è stata un'utente di Facebook, che ha spiegato, condividendo le foto dell'abbraccio e quelle del boxer "E ra la nostra amata mascotte. Si chiamava Magui ed è appena morta. Era vecchia e odiava i botti. Non sapevamo dove metterla. Mentre gli altri si divertivano, lei se la stava passando molto male" . E a nulla sono servite le richieste di aiuto ai veterinari della zona che, secondo quanto riporta la donna, non hanno fatto niente per aiutarli: " Il cane è morto tra le braccia di mio figlio, mentre mi implorava di chiamare qualcuno che venisse ad aiutarla. Sfortunatamente, possiamo solo piangere con il cuore spezzato, perché non possiamo fare nulla ".