Cane randagio si rifugia in una casa e viene adottato dai proprietari

Cerca riparo dalla pioggia, così s' introduce nella casa di due sconosciuti che, dopo qualche giorno, decidono di adottarla. È il lieto fine riservato alla storia di un tenerissimo cane randagio, Suzyn, che dopo aver vagabondato per quasi una notte intera sotto la pioggia battente di Philadephia, ha trovato non solo un riparo ma una nuova famiglia.

Ha girovagato per l'intera città sperando di trovare un rifugio e, alla fine, ci è riuscita. Era ferita ad una zampa, malnutrita e con poche energie. Ma l'istinto di sopravvivenza è stato tale da consentirle di raggiungere, con non poca fatica, una villetta di Fishtown (Philadelphia). E dal momento che fuori la tempesta imperversava senza tregua, la randagia – è una femmina di nove anni – non ha resisto al tepore proveniente dall'interno di una graziosa casetta. Così, si è intrufolata nell' appartamento di Jack ed Emily Jokinen. E da lì non vi è più uscita: ora è un membro ufficiale della famiglia.

I fatti risalgono alla notte tra sabato e domenica 14 dicembre. I coniugi Jokinen, dormono al piano di sopra della villetta quando Emily, attorno alle 4 del mattino, trova la randagia ferita che se ne sta accucciata sulle scale. Stupita dall'insolito ritrovamento, la donna corre a svegliare il marito. I due non riescono a spiegare come il cane abbia fatto ad entrare dal momento che tutti i serramenti erano stati chiusi con cura prima del temporale. Ma, attraverso la visione dei video delle telecamere di sorveglianza, Emily si accorge di aver lasciato la porta sul retro dell'abitazione socchiusa. È da lì che Suzyn si è introdotta in casa.

Malgrado l'arrivo inatteso, i due coniugi decidono di fare spazio alla tenera bestiola nella propria famiglia. Al mattino seguente, sono già dal veterinario per assicurarsi che il cane non sia dotato di microcip – dunque, che non appartenga a qualcun altro – e provvedono alle cure dalla zampa ferita. Un incredibile gesto di amore ed altruismo, specie con il natale alle porte.

A raccontare l'episodio è proprio Emily Jokinen che, con una serie di video e foto divulgate attraverso l'account Twitter, condivide la meravigliosa storia della randagia. " Di tutte le cose brutte che potrebbero accadere quando dimentichi la porta d'ingresso aperta , - cinguetta - a me è successo di trovare un cane che aveva solo bisogno di una casa e amore. Wow, è incredibile".

Il post ha ottenuto circa 30.00 views, tanto che la famiglia Jokinen ha deciso di aprire un profilo personale della cagnolina Suzynpupman su Instagram.