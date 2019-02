Il cardinale Parolin annuncia: "Maduro ha scritto al Papa"

Il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, ha annunciato che l'ex presidente venezuelano Nicolàs Maduro ha inoltrato una missiva a Papa Francesco.

Il porporato italiano ha avuto modo di confermare la notizia, che era già circolata nelle ore antecedenti per via di una dichiarazione rilasciata proprio dal dittatore del Venezuela, dialogando con i membri appartenenti alla stampa e presenti negli Emirati Arabi Uniti, dove Bergoglio si è recato per una storica visita apostolica dalla durata di quarantotto ore.

Il 'ministro degli Esteri" della Santa Sede, come viene spesso definito, ha commentato questa mossa di Maduro, ormai destituito, parlando di "rilancio del dialogo". Il fatto che la lettera sia stata effettivamente indirizzata al pontefice argentino, come riportato da Vatican News, è stato poi ulteriormente avvalorato dalla conferma del direttore ad interim della Sala Stampa, Alessandro Gisotti.

L'ex leader della Reppublica Bolivariana del Venezuela aveva rivelato a SkyTg24 di confidare nell'aiuto del Santo Padre: "Io - ha esordito rispondendo a una domanda - ho inviato una lettera a Papa Francesco, spero che sia in viaggio o che sia arrivata a Roma, al Vaticano. Dicendo che io sono al servizio della causa di Cristo. Io sono Cristiano, Cristiano profondo, di Cristo. Il Papa sa che io sono un praticante della fede....". Maduro, insomma, sembra alla disperata ricerca di sponde utili alla sua causa.