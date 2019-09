Carola Rackete alla Bbc: "Non mi pento di ciò che ho fatto"

Carola Rackete, la "capitana" della Sea Watch-3 "celebrata" l'altra sera da Corrado Formigli su Piazza Pulita, è stata ospite la scorsa settimana del programma della Bbc Hardtalk condotto dal giornalista Stephen Sackur. Un confronto dal quale la 31enne tedesca è uscita piuttosto male. " All'inizio ha dovuto fare una scelta - ha osservato il conduttore della Bbc, riferendosi alla "missione" della Sea Watch dello scorso giugno nella quale recuperò 50 migranti vicino alle coste libiche, forzando poi il blocco italiano - Era molto più vicina alle coste libiche che a qualsiasi altro luogo del Sud Europa, a circa 40 miglia dalle coste libiche. La Guardia costiera libica ha preso un impegno, grazie al sostegno della Ue, di frenare il traffico di persone e vogliono che tutte le persone che tentano la traversata siano riportati in Libia. Perché non li ha riportati lì, in Libia?". Carola Rackete ha spiegato che riportare i migranti sulle coste libiche sarebbe stata una violazione della Convenzione di Ginevra " "perché sappiamo che queste persone sono vittime di violazioni di diritti umani in Libia".

Ma voi siete partner della Guardia costiera libica, ha incalzato Sackur, e la Libia " sta collaborando con l'Ue. Sta dicendo che nemmeno per un secondo ha creduto che i libici avrebbero potuto occuparsi dei bisogni fondamentali di questa gente?". "Neanche per un secondo" ha replicato la capitana della nave Ong. Il conduttore della tv britannica ha poi rilevato che nonostante fosse perfettamente consapevole del contesto politico e giuridico in Italia, l'intervistata ha deciso comunque di portare la Sea Watch verso la Sicilia passando giorni e giorni in mare. " Gli italiani ci hanno risposto che non erano responsabili di questo caso di salvataggio perché era stato effettuato nella zona Sar libica" ha sottolineato la 31enne tedesca che poi ammette, su precisa domanda del conduttore, se la tesi del governo italiano fosse corretta. " È vero. E significava che i libici dovevano coordinarlo. Tuttavia, la Libia non ha alcun porto sicuro".

Il conduttore di Hardtalk ha però obiettato che la legge è la legge, approvata da un governo democratico in Italia, e la sua ospite " era ben consapevole della legge, e che è illegale che una nave come la sua entri nelle acque territoriali italiane" e che è ancora più illegale " cercare di attraccare in un porto italiano". Nel ricordare l'episodio dello scorso giugno, Sackur ha poi sottolineato come la capitana, dopo non aver ottenuto l'autorizzazione ad attraccare in Italia, alla fine ha deciso di farsi la legge da sé, e ha guidato la sua nave dentro il porto siciliano contro il volere delle autorità, speronando una motovedetta della polizia, schiacciandola contro la banchina del porto, in un modo pericoloso. " Sembra che alla fine si sia spinta veramente al limite di un comportamento sicuro e responsabile".