Regno Unito, la cattedrale di Rochester diventa un campo da golf

A prima vista possono sembrare immagini tratte da un videogioco esplorativo, uno di quelli dove c'è un percorso da terminare. Invece, la fotografia che circola in queste ore, quella ritraente la cattedrale di Rochester quasi convertita in un campo da golf, in realtà minigolf, non c'entra niente col gaming in video: è puro realismo contemporaneo. "Creata in collaborazione con il Rochester Bridge Trust - si legge sul sito ufficiale della chiesa matrice -, la navata medievale sarà riempita con un campo da golf avventura a tema bridge".

Il "fronte tradizionale" la chiamerebbe "protestantizzazione", ossia la tendenza a far sì che il cattolicesimo tramuti in una forma accentuata di cristianesimo oltremodo liberal, più che liberale. Quello che può condurre a una messa valida per tutti, l'ecumenica. Perché il campo da golf di Rochester può essere inserito all'interno di una tendenza. È un caso diverso, ma in Italia abbiamo avuto la possibilità di assistere ad una mostra su Mao Tse-Tung in una chiesa di provincia. Poi, sempre tenendo in considerazione i distinguo che servono, c'è la vicenda del crocifisso appeso a testa in giù in Austria. Doveva fungere da orologio. Piccoli segnali che paiono raccontare il debutto ufficiale del modernismo nella gestione degli spazi sacri. " Aperto adesso! Sfida i tuoi amici + famiglia a una partita di Adventure Golf a tema bridge nella nostra attività estiva gratuita" . Non è la pubblicità di un acquapark in procinto di inaugurare le attività estive, ma quanto si trova scritto sull'account Twitter della Rochester Cathedral.

Giulio Meotti ha ben evidenziato il tutto sull'edizione odierna de IlFoglio. Un utente social, sotto la fotografia postata dall'account sopracitato, replica con una vicenda evangelica: è una partita di golf atipica, quella in cui Cristo scaccia i mercanti dal tempio. Il messaggio che dovrebbe arrivare è chiaro. Forse le critiche non sono mosse da rigidismi canonistici e dottrinali, ma dall'angoscia provata per la scomparsa della civiltà occidentale. Le chiese del nord Europa - lo abbiamo già reso noto - stanno a mano a mano assumendo funzioni ed utilizzi disparati: si va dalla tramutazione in bar alla variazione in moschea. In Italia, per ora, ce la caviamo.

"La lunetta accoglie una Maiestas Domini con la figura di Cristo all'interno di una mandorla sorretta da due angeli e circondata dai simboli degli evangelisti, mentre l'architrave è animato dalle figure degli apostoli". Così l'enciclopedia Treccani descrive una parte della chiesa madre di Rochester. Non è chiaro come l'innovazione apportata nella estate del 2019 possa attenere alla Maiestas Domini, ma chi si recherà in visita da quelle parti avrà anche modo di ammirare un campo da minigolf.