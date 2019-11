Chef 3 stelle Michelin annuncia: “Non cucinerò mai più carne”

La chef 54enne di fama mondiale Domique Crenn, francese di nascita e americana d’adozione, ha deciso di dire addio alla carne, e presto anche il pesce verrà bandito dai suoi piatti famosi e riconosciuti in tutto il mondo. Una svolta ambientalista che ha fatto magari storcere il naso a molti suoi seguaci. Una scelta però pensata e consapevole, avvenuta in seguito alla sua dura battaglia contro il tumore al seno che l’ha colpita. La carne non sarà quindi più contemplata nei suoi ristoranti, perché ritenuta un prodotto complicato. In futuro Crenn, tre stelle Michelin, pensa che diventerà vegetariana e che anche il pesce verrà abolito dalle sue ricette. Per il momento però state tranquilli, come ha assicurato lei stessa “per ora continueranno a esserci piatti a base di pesce nel mio menù” .

La chef ambientalista dice addio alla carne

Omosessuale, attivista, autodidatta e adesso anche ambientalista pronta a lottare per il bene del pianeta. Per coloro che l’hanno sempre seguita però non è stata una svolta improvvisa: il suo uso della carne è sempre stato molto selezionato in tutte le sue creazioni. “Dobbiamo fare molta attenzione al nostro ecosistema, ci viviamo e non dobbiamo distruggerlo solamente per la gratificazione istantanea che possono dare piatti speciali oppure per la richiesta dei clienti” ha sottolineato alla Cnn. Uno dei problemi principali che ha portato la chef a questa decisione è il fatto di non poter essere mai assolutamente certa della provenienza della carne da utilizzare. “Per evitare qualsiasi rischio, è più semplice eliminarla direttamente dai menù. Facendo affari con il cibo, non posso rischiare di non conoscere esattamente dove è nato un ingrediente” . Del resto, come darle torto. Anche il rapporto Onu dello scorso agosto ha sottolineato l’importanza di mangiare meno carne e ridurre gli sprechi alimentari. La Crenn ha detto anche di rendersi conto che i metodi con cui viene prodotta, macellata e cucinata la carne ai nostri giorni, hanno un impatto terribile sull’ambiente. “Ci stiamo uccidendo come esseri umani e stiamo uccidendo il nostro pianeta” .

