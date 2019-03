Chi erano le vittime: tra gli 8 italiani c'erano ​i volontari di una Ong

Sarebbero bergamaschi, alcuni degli otto italiani morti questa mattina, nell'incidente aereo del volo che da Addis Abeba era diretto a Nairobi. Lo riferisce il quotidiano online Bergamonews.

Sarebbero stati a bordo del Boing 737 dell'Ethiopian Airlines, decollato alle 8.38 dall'aeroporto di Addis Abeba, tre volontari di Bergamo, legati a una Ong, che erano diretti a Nairobi, per partecipare alla quarta sessione dell'assemblea dell'Onu sull'ambiente, che dovrebbe aprirsi domani. Per l'occasione, partecipanti da tutto il mondo si stavano recando nella capitale del Kenya ed è possibile che sull'aereo ci fossero anche delegati dei Paesi straieri. Per il momento, tra le vittime italiane, sono state accertate una coppia di Arezzo e un uomo di Bergamo. Inoltre, nella lista passeggeri figura anche l'assessore siciliano Tusa.

Al momento, le autorità hanno confarmato la presenza sul volo di 32 kenioti, 18 canadesi, 9 etiopi, 8 cinesi, 8 statunitensi, 7 inglesi, 7 francesi, 6 egiziani, 5 olandesi, 4 indiani, 4 slovacchi e 2 persone la cui nazionalità non è ancora nota.