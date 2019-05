"Vuoi fare la visita? Togli il velo". E ora il medico rischia il posto di lavoro

Una vicenda surreale accaduta in un ospedale del Regno Unito sta suscitando scalpore tra l’opinione pubblica britannica ed un mare di polemiche anche sul web. Un medico britannico di 52 anni, Keith Wolverson, rischia di essere espulso dall'ordine semplicemente per aver chiesto a una donna musulmana di togliersi il velo dal viso durante una visita.

Un invito, questo, non accettato dal marito della paziente che ha immediatamente presentato una denuncia all'ospedale, il Royal Stoke University Hospital. Il dottore è stato, così, indagato dal suo ordine professionale con la pesante accusa di discriminazione razziale. L’uomo ora potrebbe perdere il lavoro.

La vicenda ha avuto inizio nel corso di una visita medica della figlia della coppia. A causa del niqab indossato dalla madre, infatti, Wolverson non riusciva a capire con chiarezza cosa la donna gli stesse dicendo in merito ai sintomi della figlia. A quel punto, il dottore ha chiesto alla signora togliere il velo dal volto in modo da garantire una comunicazione adeguata nel solo interesse della paziente, “allo stesso modo in cui avrei chiesto a un motociclista di togliersi il casco" .



Wolverson, furioso per la denuncia ricevuta, ha detto ai giornali britannici che "si è verificata una grave ingiustizia. Ecco perché la gente aspetta così tanto tempo per riuscire a farsi visitare: i medici se ne vanno a frotte. Questo Paese non avrà più medici se continueremo a trattarli in questo modo. La premura di un medico per dare la migliore consulenza per la sicurezza del paziente è stata erroneamente interpretata per suggerire che è stato commesso un atto di razzismo".

La vicenda, inevitabilmente, sta suscitando clamore nel Regno Unito.