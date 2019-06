Choc a Gran Canaria, bimbo muore soffocato da hot dog

È morto dopo essere soffocato con un hot dog durante le celebrazioni di una festa tradizionale alle Isole Canarie (Spagna). La vittima è un bambino spagnolo di soli 8 anni.

Come spiega il Messaggero, il piccolo stava partecipando con tutta la famiglia alla festa di San Juan a Telde, cittadina nel Nord Est dell'isola di Gran Canaria. La giornata trascorsa in allegria al luna park si è trasformata in un incubo quando la famiglia ha deciso di mangiare un hot dog in un bar sulla spiaggia.

Dopo alcuni morsi al suo panino il bimbo ha iniziato a non respirare. Subito i genitori e i clienti del bar hanno cercato di mettere in atto alcune manovre nella speranza di salvargli la vita. Quando i soccorritori sono giunti sul posto però per il piccolo non c'era più niente da fare. Tutti i tentativi dei medici di rianimare il bimbo sono stati vani.

Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto il bambino in difficoltà già dopo il primo morso.

Le istituzioni locali hanno sospeso subito tutte le celebrazioni in programma e dichiarato due giorni di lutto cittadino.