Choc in Olanda, abusa di un bimbo di 8 anni in diretta su Facebook

L’orrore corre sul web. E per di più in diretta. In un raccapricciante “live” trasmesso su Facebook, un uomo di nazionalità olandese di 27 anni ha filmato gli abusi e i maltrattamenti compiuti su un bambino di appena 8 anni.

A riportare la notizia diversi mezzi di informazione online dei Paesi Bassi. Le sconvolgenti immagini degli abusi sono state viste da numerose persone che, scioccate per quanto stava accadendo, hanno immediatamente chiamato la polizia. Le forze dell’ordine si sono messe subito in azione e, grazie all’analisi di alcuni oggetti inquadrati nel video, sono riusciti a risalire all'indirizzo del 27enne. L’autore degli abusi, che si trovava nella cittadina di Leida nell'Olanda meridionale, è stato arrestato.

L’uomo, risultato essere senza fissa dimora, e la piccola vittima sono parenti, anche se non è stato reso noto il loro legame. Il bimbo, dopo essere stato messo in salvo, è stato visitato dal personale medico, ma non è stata riscontrata necessità di ulteriore assistenza. Il minore ora è stato preso in carico dai servizi sociali.