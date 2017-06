Christine e Alexander, chi sono i morti a Londra

La canadese Chrissy e il francese Alexander. Sono i primi tra le 7 vittime dell'attentato a Londra ad essere identificati.

Christine Archibald è morta tra le braccia del fidanzato, Tyler Ferguson. Aveva 30 anni e in Canada lavorava in un centro d'accoglienza per senza tetto. Si era trasferita a Londra per amore e per sposare il suo Tyler. " Aveva spazio nel suo cuore per tutti e credeva fermamente che ogni persona abbia un valore e vada rispettata ", dice di lei la famiglia. "È distrutto. L'ha vista morire tra le sue braccia", ha detto la sorella di lui, " Il mio fratellino ha perso l'amore della sua vita sul London Bridge. Nello spazio di un secondo, l'intera sua vita è stata spazzata via. Sentire il dolore dei suoi singhiozzi, lui che è da solo a far fronte alle sue lacrime, mi spezza in due ".