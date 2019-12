Cile, un aereo militare scompare dai radar

Un aereo da trasporto militare C-130 "Hercules" dell'Aeronautica Cilena è scomparso dai radar mentre era diretto in Antartide per missione di manutenzione. A bordo del quadrimotore c'erano 38 anime, tra cui 17 membri dell'equipaggio e 21 passeggeri destinati alla base "Presidente Eduardo Frei Montalva", avamposto militare cileno situato sull'inospitale Isola del Re George, al largo dell'Antartide

Il presidente del Cile Sebastian Piñera ha dichiarato alla stampa che dopo aver perso il contatto radar per oltre sette ore, una missione di ricerca e salvataggio è stata lanciata per individuare eventuali sopravvissuti dato che l'aereo è stato considerato "distrutto", nonostante il comandante dell'aeronautica cilena, Eduardo Mosqueira, abbia dichiarato alla stampa che il velivolo avrebbe potuto tentare un atterraggio di "fortuna". La nota ufficiale rilasciata dalla forza aera cilena conferma che l'aviazione " insieme a tutte le risorse aeree e marittime nazionali ed estere disponibili nell’area, prosegue gli sforzi di ricerca nel settore in cui si è persa la comunicazione con l’aereo, al fine di salvare eventuali sopravvissuti. Si segnala inoltre che sono in corso contatti con le famiglie delle persone a bordo, al fine di tenerle informate di questa sfortunata situazione che interessa l’Istituzione e il Paese ”.

Il velivolo, un quadrimotore a elica da trasporto C-130 "Hercules", è decollato alle 16.55 dalla base aerea di Chabunco, situata a Punta Arenas, estremità meridionale del Cile, e ha perso il contatto radio alle 18:13 (ora locale). La sua missione era quella di portare un'equipe di tecnici che avrebbe dovuto ispezionare una conduttura galleggiante che alimenta l'avamposto artico.

Secondo i calcoli effettuati sulla rotta, nel momento della perdita di contatto, l'aereo aveva percorso circa 724 km di un viaggio di 1239 km. Se avesse mantenuto la rotta prevista, sarebbe caduto nell'area di mare del "Canale di Drake", dove i velivoli di soccorso sono stati immediatamente inviati. Il Canale di Drake, collega gli del Sud Atlantico e del Pacifico meridionale tra la punta meridionale del Sud America e la Penisola Antartica, ed noto per offrire a chi lo attraversa le peggiori condizioni meteorologiche del mondo. Le sue temperature estremamente rigide, e le frequenti tempeste, potrebbero rivelarsi fatali per eventuali sopravvissuti all'ammaraggio se i soccorsi non riuscissero ad individuare celermente i superstiti.