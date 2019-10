Cile, bufera su Piñera: "Santiago brucia e lui mangia la pizza"

Decine di stazioni della metro demolite, negozi e banche saccheggiate, autobus dati alle fiamme: è questa la situazione a Santiago, presa d'assalto contro il caro vita. Dopo aver imposto il coprifuoco con tanto di mezzi militari schierati, il presidente del Cile ha ceduto e ha annunciato la sospensione dell'aumento del prezzo dei biglietti della metropolitana (inizialmente incrementati del 4%, ma non per studenti e pensionati).

Sebastián Piñera successivamente ha detto di aver " ascoltato umilmente le voci della gente " e ha sottolineato la necessità di una " rapida approvazione di una legge, finché concorderemo un sistema per proteggere meglio i nostri compatrioti ".

Polemica sulla pizza

La retromarcia non è però bastata: alcune immagini diffuse in rete hanno contribuito ad animare ulteriormente le proteste, dando adito a oppositori e critiche. Una foto ritrare il presidente che mangia una pizza presso il ristorante Romería, a Vitacura, mentre per le strade regna il caos totale. Era in corso il compleanno di un familiare, in concomitanza con la dichiarazione dello stato di emergenza.

y Piñera comiendo en el Romaria en Vitacura. COMO SI NADA PASARAAA!!! pic.twitter.com/vyEchfkB6p — Ale Dittborn (@AleDittborn) October 18, 2019