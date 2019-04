Cina, arriva la fascia che misura l'attenzione degli studenti in classe

Delle fasce in grado di leggere le onde cerebrali, così da poter capire il livello di attenzione di ognuno. Succede in una scuola elementare in Cina, nella provincia dello Zhejiang. Qui, agli studenti vengono fatte indossare delle fasce nere durante la lezione, come si vede in alcune foto, rese note su SupChina.

I dispositivi sono stati prodotti da una startup sostenuta dall'università di Harvard di Boston, BrainCo, che ha dotato gli studenti della scuola elementare di un dispositivo chiamato Focus 1. Questo è in grado di rilevare il livello di attenzione degli studenti, trasmettendoli a uno schermo, che permette agli insegnanti di valutare l'efficacia dei metodi di insegnamento e correggersi, in caso capiscano che non sono efficaci.

Dalle scuole cinesi sono state ordinate più di 20mila fasce, in grado di monitorare gli studenti, per la gioia dei genitori, che in Cina spendono circa 93 milioni di dollari all'anno per le ripetizioni ai figli, dato che le lezioni in classe risultano poco efficienti. Con Focus 1, gli insegnanti possono valutare i propri metodi di insegnamento e renderli più interessanti agli studenti.

Nonostante lo scopo della fascia sia quello di favorire gli studenti, alcuni psicologi hanno espresso qualche perplessità sull'utilizzo del dispositivo e sui social hanno iniziato a piovere critiche, di chi considera inquietante vedere studenti seduti ai banchi con una fascia attorno alla testa che controlla la loro attenzione, senza lasciare la possibilità di far viaggiare la mente.