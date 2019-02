La Cina chiude l'Everest: "C'è troppa spazzatura"

Stop ai turisti sul monte Everest. La Cina ha chiuso l'accesso al campo base a tutte le persone che non sono munite dell'apposito permesso di scalare la montagna più alta del mondo. Il motivo? L'enorme quantità di rifiuti abbandonati sul posto, che è diventata difficile da gestire.

Il divieto comporta, per i turisti, l'impossibilità di salire fino al campo base, a 5.200 metri di altitudine: dovranno fermarsi più in basso, presso un monastero sottostante. Agli alpinisti che hanno il permesso per scalare gli 8.848 dell'Everest sarà permesso, però, di usare il campo base. Sempre più persone visitano il monte dal lato meridionale del Nepal, soprattutto perché il cambo base cinese, situato in Tibet, è raggiungibile in auto, mentre al campo nepalese si arriva solo dopo un'escursione di due settimane.

L'alto numero di visitatori ha fatto crescere, inevitabilmente, anche la quantità di rifiuti, abbandonati al campo base: secondo quanto riporta la Bbc, la scorsa primavera erano state raccolte 3 tonnellate di spazzatura.