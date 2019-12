Cina, "creato" l’elisir che fa vivere fino a 120 anni

Un infuso a base di erbe preparato da un équipe di venti medici cinesi, che dovrebbe avere lo stesso effetto di un elisir di lunga vita, consentendo di arrivare in perfetta salute fino all’età di 120 anni.

Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, in Cina, un gruppo di scienziati specializzato nella medicina tradizionale cinese sarebbe riuscito a creare un beverone naturale in grado di allungare la durata della vita delle persone. È successo nella contea di Binyang, nella regione del Guanxi, nella parte meridionale del Paese. Qui, il bizzarro intruglio sarebbe stato presentato in un seminario privato. La notizia doveva restare segreta ma qualcuno ha fotografato i medici intenti a mescolare la pietanza e pubblicato l’immagine su Weibo, il Twitter cinese.

I medici che hanno preparato l’elisir hanno anche provato l'infuso, sostenendo di sentirsi “ più felici” e “ ringiovaniti ”, oltre ad aver registrato un migliore appetito e una qualità del sonno altrettanto ottima. Certo, per capire se l’intruglio riuscirà davvero a garantire 120 anni di salute bisognerà attendere ancora un po’ di tempo. Intanto le autorità sanitarie del Guanxi, dove, come detto, si è svolto l’esperimento, hanno deciso di aprire un’inchiesta per fare luce sull’intera vicenda. I medici coinvolti nella prova hanno subito sottolineato come lo studio avrebbe dovuto restare privato, ma soprattutto che la sostanza preparata non è stata diffusa ma consumata solo e soltanto da chi l’ha ideata.

Le autorità locali hanno aperto un’inchiesta

L’intera storia è ancora avvolta nel mistero, anche se la rete è già impazzita. Sul web sono sorte mille ipotesi, eppure non conosciamo gli ingredienti della pozione, se non che è stata preparata mescolando acqua e alcune erbe misteriose. Stando a quanto scritto da alcuni quotidiani cinesi, alcuni striscioni appesi dietro il pentolone immortalato dalla fotografia avrebbero riportato il seguente slogan: “ I medici del villaggio di Binyang, nel Guangxi, presentano la bevanda della longevità. Non è un mito per gli esseri umani vivere fino a 120 anni ”.

È proprio la presenza dello striscione che avrebbe allarmato le autorità, insospettite da una pubblicità tanto esplicita. Se si fosse trattato di un serio esperimento medico, perché diffonderlo con parole così entusiaste? La sensazione, dunque, è che possa trattarsi di una truffa, anche se non è da escludere che alcuni medici cinesi abbiano veramente cercato di superare ogni limite cimentandosi nella creazione di un elisir di lunga vita. Nel frattempo la lozione è ancora in fase di test, non è in commercio e avrà modo di essere ulteriormente migliorata. Anche se l'effetto sorpresa ormai è svanito.