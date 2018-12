Cina, dirotta bus e lo lancia sulla folla: 5 morti e 20 feriti

Un Natale di sangue a Longyan, nella provincia di Fujian, in Cina.

Un uomo armato di coltello ha diriottato un autobus e si è lanciato contro la folla. Secondo le prime infomrazioni dei media cinesi, cinque persone sono rimaste uccise e altre 21 ferite. Il dirottatore è stato fermato dalla polizia, secondo quanto si apprende dall'emittente Cgtb su Twitter.

Come riporta Tgcom24 , " non è ancora chiaro se anche a bordo dell'automezzo ci siano stati morti e feriti; la polizia ha reso noto unicamente di aver catturato il terrorista, la cui identità e il cui movente non sono stati ancora resi noti ".

Sui social network sono apparsi i primi video in cui si mostrano le scene successive all'attentato avvenuto nel sud-est della Cina. Un'ondata di tweet pubblicati da testimoni oculari mostra le conseguenze del dirottamento (in particolare feriti e moto distrutte) e anche gruppo di poliziotti e passanti che cercano di affrontare il presunto dirottatore.