Cina, la ex (in abito da sposa) irrompe ​durante il matrimonio

Un solo uomo per due spose. Sembra il titolo di un film e quella che si è consumata qualche giorno fa in Cina potrebbe esserene una scena. Nel giorno dei suo matrimonio, durante la cerimonia, un uomo si è ritrovato in chiesa con la sua futura moglie, che stava per sposare, e la sua ex, anche lei vestita in abito bianco.

I media asiatici hanno mandato in onda poco più di 30 secondi di un video che racconta come la cerimonia sia stata rovinata dall'intrusione della ex ragazza dell'uomo. Lei, seduta a terra, disperata, cercava di trattenere il suo innamorato e lo tirava per la mano, mentre lui provava in tutti i modi a divincolarsi, infastidito dalle insistenze della ex, che lo implorava di non sposarsi. Nel frattempo, la futura sposa assisteva alla scena, prima senza fare una piega, poi liberandosi dalla mano del futuro marito e andandosene via, arrabbiata, inseguita dal ragazzo, che aveva tentato di rassicurarla.

Il video si è velocemente diffuso sui social cinesi, dove gli utenti si sono scatenati in commenti pro o contro la ex invadente.