Cina, nella cantina nasconde tonnellate di lingotti

Quando si sono trovati di fronte a quella montagna d'oro, sono rimasti esterrefatti. Un blitz dell'agenzia anticorruzione cinese, infatti, ha scoperto tonnellate di lingotti nascoste nella cantina di un funzionario del governo. Una montagna d'oro per valore di 34 miliardi di euro.

Protagonista della vicenda, o meglio della frode, un funzionario cinese residente nel sud della Cina, nonché ex sindaco, nel distretto di Hainan.

Ma non è tutto perché gli agenti hanno rinvenuto anche un'enorme ricchezza di denaro in varie valute. Infatti, secondo quanto riportato da LaSicilia, le autorità hanno anche sequestrato una mastodontica quantità di soldi in varie valute (dollari, euro e yuan).

Secondo la legge cinese sulla corruzione, il funzionario sarà giustiziato.