Cina, neonata abbandonata per strada sotto un ombrello dalla nonna

Hanno creato e continuano a creare scalpore in Cina le immagini riprese in mezzo ad una strada di Jiaxing, nella provincia di Jiangsu.

Una ragazzina di soli 15 anni, infatti, partorisce una bambina fra la gente, davanti agli occhi esterrefatti della madre, che non era a conoscenza della gravidanza della figlia. Invece di reagire in modo affettuoso come ci si sarebbe potuti attendere, la nonna della neonata ha deciso di abbandonare quest’ultima lungo la strada: dopo averla avvolta in alcuni stracci, ha lasciato sopra di lei un ombrello per ripararla dalla pioggia.

Le due donne si stavano recando all’ospedale della cittadina cinese perchè la 15enne venisse sottoposta ad una visita ginecologica, a causa di alcune perdite di sangue che avevano allarmato la madre, ignara dello stato interessante della figlia, nei giorni precedenti. Poco prima di arrivare a destinazione il parto improvviso in strada e la successiva decisione da parte dell’adulta di abbandonare la piccola, nonostante la gente cercasse in ogni modo di persuaderla a non compiere un gesto così crudete. “No no, non possiamo tenere questo bambino” ha replicato, secondo quanto riportato dal Daily Mail, la nonna della neonata, aggiungendo che la figlia era “troppo giovane per poter essere madre” .

La 15enne sarebbe rimasta incinta durante il periodo di studio passato lontano da casa, dove era rientrata per trascorrere le vacanze estive.

Dopo il parto, l’adolescente è stata trasportata all’ospedale, nel quale è stata sottoposta ad intervento chirurgico d’urgenza per la rimozione della placenta non completamente espulsa.

La neonata si trova ora in discrete condizioni di salute, dopo che il personale medico della struttura si è occupato amorevolmente di lei.

Non sono ancora note le conseguenze per la neo-nonna, ma di certo dovrà rispondere del reato di abbandono di minore, come segnalatole dalla Polizia chiamata sul luogo del parto da alcuni dei presenti.