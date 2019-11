Cina, uomo mangia carne stufata e si ritrova il cervello pieno di vermi

In Cina, un uomo si è ritrovato, dopo avere mangiato un piatto tradizionale a base di carne stufata, con “centinaia di vermi nel cervello” .

Stando a quanto riporta The Independent, l’episodio si è verificato nella provincia orientale dello Zhejiang e la persona coinvolta nella spiacevole circostanza sarebbe un individuo quarantanovenne, finora identificato soltanto con il cognome Zhu.

Tale soggetto avrebbe sofferto di forti dolori per un intero mese, ossia di giramenti di testa, di emicranie e di convulsioni. Egli è stato quindi ultimamente ricoverato presso l’ospedale universitario dello Zhejiang, dove i medici hanno fatto la raccapricciante scoperta.

Inizialmente, riferisce il giornale on-line inglese, il personale sanitario aveva interpretato le vertigini e le convulsioni sofferte dal signor Zhu come una forma di epilessia, ma poi avrebbe accertato la presenza di “molteplici lesioni su tutti i lati del cervello” . I dottori, mediante indagini più accurate, hanno quindi rinvenuto la presenza di parassiti nel sistema nervoso centrale del paziente.

Il personale dell’ospedale ha così spiegato al malcapitato che egli si sarebbe procurato tale patologia, denominata “neurocisticercosi” , ingerendo in precedenza alimenti, probabilmente carne poco cotta di maiale o di montone, contaminati da larve di vermi.

Il signor Zhu, afferma sempre il quotidiano britannico, avrebbe allora reagito al resoconto medico rivelando di avere mangiato, il mese scorso, un “hot pot” , ossia una specialità della cucina cinese, consistente in una pentola di brodo in cui ogni commensale cuoce pezzi di carne, verdure, funghi, frutti di mare. In base alla spiegazione data dal paziente, questi non avrebbe allora aspettato che la carne cuocesse a sufficienza nel brodo: “Ho fatto cuocere la carne per troppo poco tempo. Il fondo della pentola di brodo speziato era completamente rosso, e così non mi era possibile vedere se il boccone di maiale era totalmente cotto. L’ho quindi mangiato senza attendere abbastanza” .

L’individuo ritrovatosi con il cervello infestato dai vermi è ancora ricoverato in ospedale, ma i dottori sono per fortuna riusciti a rimuovere i parassiti che stavano divorando il suo sistema nervoso centrale.