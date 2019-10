Cinder, il gatto obeso che ha conquistato il web

Cinder è ormai diventata una star del web. Sono tantissimi a fare il tifo per lei e a seguire i suoi progressi. Di chi si tratta? Di un bellissimo gattone, o meglio, gattona, un po’ troppo in carne. Cinder è in fatti obesa e deve perdere qualche chilo. Dura mettersi a dieta e fare attività fisica anche per i gatti, non solo per noi umani. Per aiutarlo, la clinica veterinaria di Bellingham, negli Stati Uniti, il Northshore Veterinary Hospital che lo ha in cura, ha pensato bene di mettere il micio su Facebook, con tanto di video e aggiornamenti sulla sua sfida alla conquista del peso forma.

Basta postare Cinder che muove la zampa, una sola perché due è troppo faticoso, sul tapis roulant, che fa il pieno di like e commenti. Il post di presentazione è chiaro e lineare “Questo favoloso felino è obeso e lo stiamo aiutando a perdere peso attraverso una dieta ipocalorica e attività fisica” .