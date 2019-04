Una civiltà aliena esiste e a dirlo è un professore di Hardvard

Il 19 ottobre 2017, un oggetto particolarmente misterioso si era avvicinato alla Terra. Venne definito "il fenomeno di Oumuamua" e, da alcuni scienziati, fu considerato il primo asteroide arrivato da oltre il nostro sistema solare. Era rosso e aveva una forma estremamente allungata. Forse troppo per essere un asteroide. Gli studiosi cercarono di individuarne l'origine e la provenienza, studiando il caso in modo approfondito.

Avi Loeb, direttore del dipartimento di astronomia della prestigiosa Università di Harvard, provò a elaborare un'altra teoria sull'evento: l'oggetto in questione non poteva essere un asteroide anche per le movenze insolite e la velocità molto più lenta rispetto alle stelle avvistate negli anni. Iniziò quindi a pensare che qualcosa potesse essere stato inviato da una mente superiore, magari da un'intelligenza aliena. Insieme alla collaborazione di un giovane ricercatore del celebro polo universitario, Shmuel Bialy, arrivò a una conclusione nella rivista scientifica "The Astrophysical Journal Letters": l'oggetto poteva essere stato inviato da una civiltà extraterrestre, un segnale degli alieni per avvertirci della loro presenza. Ma il ricercatore che per primo aveva scoperto Oumuamua, nome hawaiano che significa "primo messaggero che arriva da molto lontano", aveva definito le conclusioni di Loeb una "selvaggia speculazione". Così come in molti lo avevano paragonato a chi crede alla teoria della Terra piatta.