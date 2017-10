La Clinton imbarazzata dagli abusi ora "butta" i soldi di Weinstein

"Colpita", "scioccata", "sconvolta". Lo scandalo sessuale che ha investito Hollywood imbarazza non poco Hillary Clinton. Perché lei, come tanti altri democratici, di soldi dal produttore cinematografico Harvey Weinstein, accusato da star, modelle e attrici di esser state molestate sessualmente, ne ha presi davvero tanti. Almeno 1,4 milioni. Che adesso vorrebbe nascondere, buttare via. E il modo migliore per sbarazzarsene è darli in beneficenza.

L'ormai ex 'mogul' di Hollywood, da sempre cospicuo finanziatore dei democratici, era molto vicino ai Clinton. E adesso l'ex candidata democratica alle presidenziali promette di dare via i contributi ricevuti da Weinstein. "Ogni anno dono il 10 per cento delle mie entrate in beneficenza, ne farà parte anche questo. Non c'è alcun dubbio" , ha fatto sapere con un comunicato mentre a Hollywood continuano ad aumentare le star che sporgono denuncia. Ora è un fiume in piena di famosissime che, dopo aver taciuto per anni, decenni in molti casi, a turno rivelano che l'ormai ex re mida di Hollywood che una volta poteva condizionare le loro carriere, ha tentato di approfittarsi di loro. Ultime (solo in ordine di tempo) la ex top model, ora attrice e da oggi anche scrittrice, Cara Delevigne, e l'ultima "Bond girl" francese, Lea Seydox.