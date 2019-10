Il coach abbraccia lo studente con il fucile e lo disarma

È entrato a scuola, col fucile nascosto sotto la giacca. Poi, una volta all'interno dell'edificio l'ha estratto e ha minacciato di sparare. Pochi istanti dopo, studenti, professori e personale scolastico correvano dappertutto, nel corso di un'evacuazione frenetica.

Scene, ormai, tristemente note negli Stati Uniti, dove milioni di alunni sono costantemente prigionieri della paura che anche nella loro scuola, un ragazzo possa entrare armato e mettersi a sparare contro di loro. Ma alla Parkrose High School di Portland, nell'Oregon, è successo qualcosa di stupefacente e nessuno è stato ucciso o ferito. Il merito è del coach Keanon Lowe, 27 anni, che ha abbracciato il ragazzo, Angel Granados-Diaz, per poi disarmarlo.

E le immagini di quell'abbraccio, riprese dalle videocamere di sicurezza della scuola, hanno fatto il giro del web.

Breaking News: video of Coach Keanon Lowe disarming Parkrose High School gunman Angel Granados-Diaz. More to come. pic.twitter.com/d7wK9ES6zi — Dan Tilkin (@DanTilkinKOIN6) October 19, 2019

L'episodio è avvenuto il 17 maggio, ma i media locali hanno potuto trasmettere il filmato solamente in questi giorni, dopo aver ottenuto il video dai pubblici ministeri.