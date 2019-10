Colombia, la prima metropolitana sarà made in China

Dopo aver investito ingenti quantità di denaro in diversi stati africani negli ultimi anni, ora Pechino punta al Sud America, e lo fa iniziando da uno degli stati simbolo dell’America Latina: la Colombia.

Nella giornata di oggi, il presidente colombiano Iván Duque e il sindaco della capitale Bogotà, Enrique Peñalosa, hanno annunciato i vincitori dell’appalto per la costruzione e la relativa gestione della prima linea metropolitana elettrica ed elevata della città, che collegherà il sud-ovest con il centro della capitale colombiana.

La società che è riuscita a strappare il controllo del progetto ingegneristico del valore di circa 14 miliardi di pesos (circa 3.644 milioni di euro), è un consorzio formato da due aziende cinesi.

Il consorzio vincitore è composto dalle società cinesi China Harbor Engineering Company Limited e Xi'An Metro Company Limited, nonché da subappaltatori in Spagna e Brasile, che gestiranno la concessione per 20 anni.

L’azienda concorrente al bando di assegnazione dei lavori della nuova metropolitana di Bogotà, e arrivata seconda, è un consorzio ispano-messicano, escluso per gli elevati costi di progettazione e lavoro presentati nelle ultime fasi della trattativa.

" Oggi è un evento di celebrazione per tutti i cittadini di Bogotà e per tutta la Colombia ", ha affermato il presidente Duque in un evento pubblico a Bogotà. " Qui inizia la vera metropolitana desiderata dalla città per decenni ."

Secondo l'ufficio del sindaco, i lavori inizieranno nella prima metà del 2020 e il primo treno passeggeri dovrebbe iniziare a funzionare nel 2025. Si stima che la prima linea di 24 chilometri mobiliterà circa 1,05 milioni di passeggeri al giorno e disporrà di 16 stazioni, in una città di circa 7,2 milioni di abitanti.

Il costo del biglietto rimane da definire, ma l'amministrazione locale spera di poter riuscire a fissarlo a circa 2.400 pesos (0,62 euro), corrispondente all'attuale prezzo del trasporto pubblico esistente.