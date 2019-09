Colpo grosso a Parigi: rubata opera di Bansky

Per la seconda volta in questo 2019, qualcuno ruba un'opera di Bansky a Parigi. Infatti, se a gennaio fu sottratto il disegno del celebre e misterioso street artist in omaggio alle vittime del Bataclan e degli attentati terroristici di Parigi del 2015, nelle ultime ore è stato trafugato il graffito di un topo affisso nei pressi del Centre Pompidou.

L'opera ritraente il ratto era comparso nel giugno dello scorso anno, venendo rivendicata dall'artista stesso su Instagram qualche dopo la sua apparizione sui muri della capitale francese. Bansky postò la foto dell’opera con la seguente didascalia: "Cinquant'anni dalla rivolta di Parigi del 1968. La culla della moderna arte dello stencil".

Bansky ha realizzato il graffito sul dietro di un cartello segnaletico (posto a quasi quattro metri d’altezza) del posteggio sotterraneo del museo. Il Centre Pompidou, da quanto si apprende, si sarebbe già rivolto alle autorità transalpine, sporgendo denuncia per furto e danni. E ora è caccia al ladro dell'opera d'arte.