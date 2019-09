Combatte a mani nude: così Asif scaccia i ladri entrati nella sua casa

Ha combattuto a mani nude contro tre uomini armati che erano entrati nella sua casa per rubare. Così Asif Ali, 35 anni, è riuscito a scacciare i malviventi dalla sua abitazione di Bamford, nella Greater Manchester, in Inghilterra.

Erano circa le 21.30, quando il cane ha iniziato ad abbaiare. Allora Asif, andato a vedere cosa stesse succedendo, si è trovato di fronte a un uomini incappucciato, che stava entrando dalla porta di casa sua. È partito il primo pugno e il 35enne ha iniziato a combattere a mani nude con il rapinatore. Poco dopo, però, un altro malvivente si è affacciato alla porta e poi un altro ancora: tre contro uno. Ma Asif non si è fermato un attimo e ha continuato a sferrare calci e pugni da tutte le parti, riuscendo a spingere i malintenzionati fuori dalla porta.

Dopo essere stato spinto in giardino, uno dei tre uomini avrebbe minacciato di morte il 35enne: poco dopo, infatti, è tornato armato di un cacciavite. Ma, nel frattempo, Asif era corso in cucina a prendere dei coltelli, con i quali è nuovamente riuscito a far uscire i ladri di casa.

" Non sapevo cosa stessi facendo - ha detto il ragazzo ai giornali locali- era l'istinto a farmi agirle. Pensavo volessero salire di sopra, dove mia moglie stava dormendo, ma non li volevo da nessuna parte vicini a lei ".