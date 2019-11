Commissione Ue, Von der Leyen: "Siamo pronti. Priorità alla lotta climatica"

Giornata cruciale a Strasburgo, dove Ursula von der Leyen ha illustrato al Parlamento europeo il programma della suoa nuova Commissione 2019-2024 che, se tutto procederà senza intoppi, dovrebbe insediarsi a inizio dicembre.

Von der Leyen ha iniziato il suo intervento citando la "Rivoluzione di Velluto" dell'Europa dell'Est di 30 anni fa, " una lezione di libertà, coraggio e unità " che rappresenta " il nucleo di ciò che la Ue ha sempre significato: non si tratta di regole e di valute, ma di persone, unite per i loro valori e un futuro migliore ". L'obiettivo della nuova Commissione è quello di trasformare l'Europa, ed è con questi toni solenni che la tedesca si è rivolta agli europarlamentari, riuniti in seduta plenaria. Dopo aver rotto il ghiaccio, il lessico diventa più colloquiale per ingraziarsi la platea: " Quattro mesi fa mi avete dato fiducia, ho incontrato nel frattempo i gruppi politici e i capi di stato e abbiamo costituito un'èquipe europea eccezionale. Oggi chiedo il vostro sostegno per un nuovo inizio per l'Europa. Insieme saremo una sola squadra che si adopererà nell'interesse comune europeo, una sola squadra per far fronte alle sfide della nostra generazione. Noi siamo pronti, l'Europa è pronta. Il mio messaggio è semplice: mettiamoci a lavorare ".

A questo punto la nuova guida della Commissione ha illustrato i pilastri del programma che intenderà perseguire da qui ai prossimi anni. Innanzitutto, essendo una donna, von der Leyen ha promesso di conseguire la parità di genere a tutti i livelli di gestione all'interno della stessa Commissione: " Come prima donna presidente della Commissione, ogni membro del mio collegio avrà per la prima volta un gabinetto equilibrato per la parità di genere. Entro la fine del nostro mandato, avremo per la prima volta la parità di genere a tutti i livelli di gestione ".

Clima: la priorità della nuova Commissione

Tuttavia, strizzando l'occhio ai gretini e citando le recenti calamità naturali che hanno colpito Venezia e il Portogallo, von der Leyen è stata chiara: priorità alla protezione del clima. Il motivo è presto spiegato: “ È una questione esistenziale per l'Europa e per tutto il mondo. Non potrebbe essere altrimenti: l'85% delle persone vive in condizione di estrema povertà nei 20 paesi più vulnerabili e al cambiamento climatico. Vediamo Venezia sotto acqua, le foreste in Portogallo colpite da incendi, siccità, coe che accadevano anche in passato ma non con tale frequenza e intensità in passato. Ora non spossiamo perdere neanche un secondo, dobbiamo lottare contro il cambiamento climatico ”.

Relazioni internazionali: Europa ruolo guida. Porte aperte ai Paesi balcanici

Per quanto riguarda le relazioni politiche dell'Ue, il presidente della Commissione ha parlato del nuovo ruolo che dovrà ricoprire l’Europa (“ un ruolo guida ” nel mondo), dei rapporti con gli Stati Uniti (ci sono dei problemi ma “ i nostri legami hanno superato tante prove ”) e della questione balcanica (le porte sono “ aperte ”): “ Dobbiamo mostrare ai nostri partner delle Nazioni Unite che possono fare affidamento su di noi, ai paesi dei Balcani occidentali che condividiamo lo stesso continente, la stessa storia, la stessa cultura e che condivideremo lo stesso destino: le nostre porte rimangono aperte ”, ha aggiunto von der Leyen in merito all'ultima questione citata.

Economia: sì a unione monetaria ed economica

Dal punto di vista economico, la von der Leyen è stata chiara: “ Dobbiamo utilizzare la flessibilità permessa dal Patto di Stabilità, affinché ci sia tempo e spazio perché le nostre economie possano crescere ". Un altro obiettivo sarà quello di completare l’unione monetaria ed economica del continente, così da “ rafforzare il nostro sistema finanziario aumentando la resilienza macroeconomica ”. La tedesca ha poi speso qualche battuta su Paolo Gentiloni, prossimo commissario Ue per gli Affari Economici: “ Ho fiducia in lui. Dovrà gestire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile da parte dei Paesi membri ”.

Migranti: riformare i sistemi di asilo