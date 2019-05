Compostaggio umano: Washington primo stato Usa a legalizzare la pratica

Resti mortali che danno nuova vita. Questa è l’idea alla base del compostaggio umano da avviare dopo il funerale, in alternativa alla sepoltura e alla cremazione.

Una pratica inusuale, oggetto di forti dubbi da parte di molti e forti critiche da ampi settori degli ambienti cattolici che riuscirono a bloccare l’approvazione della norma nel 2017. Nonostante le aspre polemiche, lo Stato di Washington, il primo negli Usa, ha deciso di legalizzare la trasformazione in fertilizzante di resti umani con un provvedimento firmato dal governatore democratico Jay Insee.

La legge entrerà, così, in vigore nel maggio del prossimo anno e consentirà la "recomposition" del defunto. Quest’ultimo verrà avvolto in un sudario e posizionato in un lungo vaso cilindrico e adagiato su un letto di materiale organico formato da trucioli di legno, erba medica e paglia.

L'aria all’interno della struttura verrà aspirata periodicamente, fornendo ossigeno per accelerare l'attività microbica. Si calcola che i resti del defunto vengano ridotti in compostaggio nel giro di un mese. Ad opera compiuta, il materiale prodotto può essere usati come concimi.