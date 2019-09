Coppia riceve per errore 120mila dollari. Spende tutto e finisce nei guai

Brutta sorpresa per una coppia che prima ha ricevuto una somma inaspettata e, dopo sole due settimane, una denuncia. I soldi erano stati accreditati per errore sul loro conto corrente, ma i due non si sono preoccupati assolutamente di denunciare il fatto, piuttosto di pensare in che modo migliore spenderli. Una volta scoperto lo sbaglio, la coppia è stata denunciata per furto e ricezione di beni rubati. Il fatto, raccontato dal newyorkpost è avvenuto a Montoursville, in Pennsylvania, negli Stati Uniti. Marito e moglie di punto in bianco hanno visto il loro conto in banca aumentare improvvisamente di 120mila dollari, tramite un misterioso bonifico.

I coniugi non si sono preoccupati di recarsi alle Forze dell’ordine per denunciare l’errore. Bensì, hanno iniziato a pensare a come spendere quella cifra caduta dal cielo. Frutto però non di un regalo divino ma di uno sbaglio della Banca BB&T, che, lo scorso 31 maggio, avrebbe invece dovuto trasferire la somma nelle casse di un’azienda. In soli quindici giorni Robert e Tiffany Williams hanno compiuto l’impossibile: fare fuori tutti i soldi ricevuti. Avrebbero infatti comprato un camper, un’auto da corsa e una Chevrolet, solo per parlare dei mezzi di trasporto scelti dalla coppia. I coniugi hanno anche pensato a fare un po’ di beneficenza, quindicimila dollari sarebbero infatti stati destinati ad alcuni amici bisognosi.

Poco dopo le spese pazze, però, sono iniziati i guai. L‘istituto di credito infatti si era accorto dell’errore e il 20 giugno ha contattato la coppia, dopo aver reindirizzato l’intera cifra all’azienda. Il conto corrente dei due coniugi è rimasto così con 110mila dollari di ammanco. Oltre a questo Mr e Mrs Williams sono stati denunciati per furto e ricezione di beni rubati. La cauzione per ognuno di loro è stata fissata dal tribunale a 25mila dollari. Dalle stelle alle stalle.