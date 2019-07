Corea, lanciati altri due missili : ora Kim sfida di nuovo gli Usa

La Corea del Nord ha effettuato un altro test missilistico, il secondo nel giro dell'ultima settimana. Stando a quanto riportato dall'agenzia sudcoreana Yonhap, Pyongyang avrebbe sparato altri "proiettili multipli non identificati" dopo i due vettori a corto raggio lanciati cinque giorni fa in direzione del Mar del Giappone. I proiettili hanno volato per circa 240 chilometri e sono partiti dalla orientale del paese. La notizia è stata confermata anche dagli Stati Uniti. Un funzionario statunitense ha dichiarato alla Bbc che la Corea del Nord avrebbe sparato missili balistici a corto raggio, anche se Washington continua a monitorare la situazione con estrema attenzione.

Nella notte italiana, l'alba locale, sono arrivate le prime, vaghe, notizie su un nuovo lancio di missili da parte della Corea del Nord. Le fonti sudcoreane parlano genericamente di "proiettili", segno che Seul per il momento non intende alzare la tensione con il vicino riottoso; questo termine, infatti, viene utilizzato quando non si vogliono dare ulteriori informazioni sulla natura dei vettori lanciati. Si tratta davvero della nuova arma a disposizione di Kim Jong Un? Le prime informazioni confermerebbero questa teoria, secondo la quale Pyongyang avrebbe testato un nuovo tipo di missile.

Dopo le prime ore il ministero della Difesa del Sud ha localizzato il punto di lancio, identificato nell'area di Kalma, nei pressi di Wonsan, il numero dei proiettili, due, e l'orario di lancio; il primo missile alle 5.06 del mattino, il secondo alle 5.27. I due missili hanno volato verso il Mar del Giappone raggiungendo un'altitudine massima di una trentina di chilometri. Tokyo ha dichiarato che il lancio non ha influito sulla sicurezza nazionale della penisola nipponica. Nel mirino della Corea del Nord, questa volta, potrebbe esserci l'acquisto della Corea del Sud di cacciabombardieri di quinta generazione F-35 dagli Stati Uniti, una vera e propria provocazione agli occhi di Pyongyang, che non a caso aveva parlato di "atto estremamente pericoloso". Seul ha ordinato 40 esemplari di F-35 di Lockheed Martin che saranno consegnati al paese entro il 2021.