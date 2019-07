Corea del Sud, jet russo sconfina: Seul spara colpi di avvertimento

La Corea del Sud ha ordinato ai propri caccia di alzarsi in volo e sparare colpi di avvertimento contro un jet militare russo, colpevole di aver violato lo spazio aereo di Seul. L'aereo, stando a quanto riportato dall'agenzia Yonhap, è entrato per due volte in area di competenza sudcoreana.



Non è la prima volta che mezzi aerei russi violano la zona di identificazione di Difesa aerea sudcoreana, anche se non era mai successo che a farlo fosse un bombardiere.



Il jet ha sorvolato lo spazio aereo nella parte orientale della Corea del Sud, vicino alle isole Dokdo, per due volte, ognuna delle quali per una durata di tre minuti. Seul è stata costretta a sparare colpi di avvertimento per allontanare i mezzi, che non hanno risposto al fuoco.

L'ira di Seul

La situazione resta complessa e da monitorare con attenzione, perché poco prima del primo sconfinamento c'era stato un altro episodio simile; nelle ore precedenti due aerei da guerra cinesi avevano violato lo spazio sudcoreano, per poi unirsi ad altri bombardieri russi e dirigersi verso il Mare del Giappone. La violazione è durata circa 25 minuti, scatenando l'ira di Seul.



La Corea del Sud parla di una chiara violazione dei trattati internazionali e intende protestare nei confronti di Russia e Cina; il ministero della Difesa sudcoreano convocherà i funzionari dell'ambasciata russa e cinese per chiedere spiegazioni sull'accaduto.