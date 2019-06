Corsa al turismo spaziale: la Nasa apre ai viaggi privati

Verso l’infinito e oltre. Tante le novità che sono arrivate poco fa dall’America in merito alla Space Economy. Come ha rivelato AdnKronos, la Nasa oggi ha annunciato di voler espandere i propri orizzonti e di aprire le porte della Stazione Spaziale Internazionale ai viaggi commerciali nello spazio e al turismo privato.

La Nasa ha rivelato che le nuove rotte saranno attive dal 2020. L’ente spaziale statunitense non ha fatto altro che confermare un rumor che già da tempo è serpeggiato in rete. Il programma non è ancora definitivo ma i punti basilari del progetto sono stati già delineati. L’obbiettivo è quello di far crescere "un’economia spaziale e robusta". Questo però non ferma il lavoro della Nasa verso l’esplorazione delle spazio profondo e di permettere all’uomo di compiere viaggi sulla Luna e su Marte. Il progetto nasce da una decisione molto semplice: l’agenzia è disposta a coinvolgere ancora di più i privati nelle attività di orbita per realizzare prodotti utili anche sulla Terra.

"C’è molta attività nel settore e ci sono già diverse offerte e agenzie in ballo per valutare la crescita e le diverse opportunità", rivela Jeff Dewitt, il chief financial officer della Nasa. I progetti che sono già in stato di realizzazione permetterebbero di stimolare al meglio la domanda privata a voli spaziali commerciali. Il futuro di una colonizzazione dello spazio non è poi così futuristico.