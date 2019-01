Corsica, spara su passanti e si barrica in casa: diversi feriti

Paura a Bastia, in Corsica. Un uomo ha aperto il fuoco sui passanti ferendo almeno sei persone. Un uomo, colpito gravemente, è invece morto prima di essere trasportato in ospedale. "Ha iniziato a sparare in strada verso le 16 prima di nascondersi nell'edificio in cui vive" , ha spiegato un portavoce della prefettura.

Secondo i media francesi, l'assalitore, un uomo di 70 anni, si sarebbe poi asserragliato nell'edificio in cui vive. È in corso un'operazione delle forze dell'ordine. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno bloccato l'intero quartiere di Montesoro.

Un homme aurait fait feu sur des passants faisant 4 blessés vers 16h, il s’est ensuite retranché chez lui. #montesoru #Bastia pic.twitter.com/QyMFFOoBKB — France 3 Corse (@FTViaStella) 30 gennaio 2019

"Tra i feriti c'è anche un agente di polizia", ha spiegato il procuratore della Repubblica di Bastia, Caroline Tharot. Come riferisce il quotidiano Corse Matin, con l'uomo barricato ci sarebbero anche due persone ferite. L'aggressore sarebbe già noto alle forze dell'ordine per i suoi complicati rapporti con il vicinato.