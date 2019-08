Crolla una parte di scogliera in California: ci sono morti e feriti

E’ di tre i morti e almeno due i feriti il tragico bilancio del crollo di una parte di scogliera in California, che si è abbattuta sulla spiaggia sottostante piena di bagnanti.

Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 14.55 ora locale a Grandview Beach a Encinitas una località a nord di San Diego. I primi soccorritori compresi i bagnanti stessi si sono messi a scavare a mani nude per cercare di estrarre le persone intrappolate sotto i massi. Una donna è stata estratta morta, altri due, uomini feriti sono stati trasportati in elicottero in ospedale dove sono poi deceduti. Gli altri feriti sono invece stati trasportati in ambulanza e non sono in pericolo di vita.

Una quinta persona è stata soccorsa direttamente sul posto per lievi ferite ma ha rifiutato il ricovero. Secondo lo sceriffo della contea di San Diego è crollata una parte di scogliera lunga nove metri, ma la restante risulta essere pericolate e quindi a rischio di nuovi crolli, l’area è stata quindi fatta evacuare per precauzione.

Un portavoce della polizia locale ha raccontato che i pezzi di roccia crollati sono talmente grandi che per essere rimossi c’è bisogno dell’intervento di pesanti macchinari, non si sa quindi se sotto possano esserci ulteriore vittime, per questo sono stati portati sul luogo dell’incidente i cani per rilevare sia la presenza di cadaveri sotto le rocce che di persone ferite.

In ogni caso per questioni di sicurezza la polizia ha chiuso un lungo tratto di spiaggia per effettuare rilevazioni e controlli. Anche le case costruite sopra la scogliera non hanno subito danni rilevanti.

Nel 2000, nella stessa zona, mori la trentenne Rebecca Kowalczyk anche lei schiacciata da un pezzo di scogliera di 110 metri mentre era in spiaggia a guardare il marito che faceva surf.