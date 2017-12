Cuba, un'esplosione al festival dei fuochi d'artificio: 39 feriti

L'esplosione di alcuni fuochi d'artificio ha ferito gravemente almeno 39 persone, tra cui sei bambini tra gli 11 e i 15 anni, a Cuba durante un festival alla vigilia di Natale, secondo quanto riferito dai media statali. Il secolare festival Parrandas, nella città di Remedios, ha luogo ogni 24 dicembre e richiama migliaia di cubani e alcuni turisti. "Un incidente sfortunato con i fuochi d'artificio si è verificato la scorsa notte a Remedies", ha riferito il servizio di informazione su Internet del governo, Cubadebate. Tra i feriti, secondo Cubadebate, le autorità sanitarie hanno affermato che alcuni sono "molto gravi, altri meno gravi e altri in condizioni critiche e molto critiche".

Tutti i feriti sembravano essere residenti locali e il rapporto non menzionava il fatto che ci fossero turisti tra i feriti. Due dei quartieri della città competono ogni anno alla vigilia di Natale per allestire lo spettacolo più spettacolare con carri allegorici e fuochi d'artificio in un'atmosfera carnevalesca. La causa dell'esplosione è ancora in fase di accertamento.