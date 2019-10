Debellare virus con zanzare transgeniche: esperimento fallito

Zanzare geneticamente modificate per arginare la diffusione di virus potenzialmente letali come Dengue, Zika e Chikungunya.

Secondo quanto riportato da Italia Oggi, in Brasile la società di biotecnologie britannica Oxitec ha testato un nuovo metodo che potrebbe contribuire a ridurre la popolazione di zanzare locali malate e quindi a sconfiggere le malattie più pericolose. Il meccanismo consiste nel liberare nell'ambiente centinaia di migliaia di zanzare portatrici di un gene di autodistruzione, così che queste possano fungere da trappole mortali per gli esemplari nocivi.

Un primo esperimento effettuato nel comune di Jacobina, secondo l'azienda, avrebbe portato buoni risultati. Per l'occasione sono state liberate 450 mila zanzare ogni settimana per 27 mesi. Al termine del periodo, gli insetti portatori di virus erano calati drasticamente, anche se in un secondo momento erano aumentati nuovamente.

Esperimento fallito

In uno studio pubblicato da Scientific Reports e ripreso da Le Figaro, alcuni ricercatori dell'università di San Paolo e Yale hanno però frenato l'entusiasmo. La tecnologia di Oxitec funzionerebbe alla grande in laboratorio ma non in natura.

Il motivo è presto detto: parte del genoma modificato delle zanzare transgeniche entrerebbe in contatto con la popolazione selvatica, rendendola più resistente. Di conseguenza, in breve tempo la differenza tra gli esemplari modificati e non, si annullerebbe vanificando ogni esperimento.

Oxitec non ci sta e ha puntato il dito contro le conclusioni del paper scientifico, giudicato troppo allarmista e scientificamente infondato. La controversia ha spinto la prestigiosa rivista Nature a esaminare lo studio pubblicato dai ricercatori. Vedremo con quali conseguenze.

Un sistema del genere per debellare insetti nocivi è stato testato anche in Cina; in quel caso le risposte furono più che positive.