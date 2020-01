La denuncia della modella: "Esclusa dalla sfilata perché sono israeliana"

" Esclusa dalla sfilata di moda perché israeliana" . È successo alla modella Arbel Kynan, secondo quanto ha raccontato lei stessa sulla sua pagina Instagram. Così, mentre si avvicina la giornata della memoria e i capi di Stato si incontrano per ricordare la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, c'è ancora chi deve combattere contro l'antisemitismo.

" Qualche giorno fa sono arrivata a Parigi per essere fotografata per un'azienda di moda molto rinomata che partecipa anche alla settimana della Haute Couture ", ha raccontato la modella, affidando il suo sfogo al social. " Prima del mio arrivo a Parigi mi hanno detto che sarebbero stati felici di avermi alla sfilata ", ha specificato Arbel Kynan. Così, una volta arrivata, la modella ha iniziato a lavorare e le sono state fatte diverse foto. Durante il servizio fotografico le è stato chiesto, come succede spesso, da dove venisse: " Ovviamente, ho risposto con un grande sorriso che ero di Tel Aviv ", racconta. La giornata è continuata come se niente fosse e, come capita spesso, la modella ha terminato il lavoro prima del previsto. Sembrava essere andato tutto bene. Ma, giorni dopo, Arbel avrebbe ricevuto una mail dal suo agente: " Il cliente è libanese e non vuole che tu prenda parte allo spettacolo perché vivi a Tel Aviv, in Israele ", sarebbe il contenuto della comunicazione. " Sinceramente - ha confessato la modella- è ancora una cosa difficile da digerire per me. Scrivo tutto questo per trasmettere un messaggio: alla fine, siamo tutti umani, non importa quale sia la nostra origine, il colore della nostra razza o qualunque cosa. Sii umano! È molto importante! ".