Deputato Usa contro l'islam radicale: "Uccideteli tutti"

Un deputato repubblicano della Louisiana su Facebook ha scritto una frase choc dopo gli attentati di Londra: "Uccideteli tutti". Clay Higgins si riferiva gli esponenti dell’Islam radicale che cercano di entrare in America. "La loro intenzione di entrare in terra americana - ha detto - deve essere negata in modo sommario. Ogni misura concepibile deve essere messa in piedi per fermarli. Scovateli. Identificateli e uccideteli. Uccideteli tutti. Per tutto ciò che è buono e giusto. Uccideteli tutti" , si legge nel suo post. Immediate le polemiche com'era inevitabile, tanto che un portavoce della sua campagna elettorale, Chris Comeaux, ha diffuso un comunicato per precisare che si riferiva ai terroristi: "Il suo è un appello a trovare ed uccidere tutti i terroristi. Questa è un’idea dietro la quale tutti gli americani e tutti gli inglesi dovrebbero unirsi".

Higgins è un fiero sostenitore del "muslim ban", il decreto del presidente Trump per mettere al bando gli ingressi negli Stati Uniti da sei Paesi a maggioranza islamica, ora al vaglio della Corte Suprema per la sua costituzionalità.