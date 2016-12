"Il passaporto non si svende". Destra svizzera contro i migranti

Nell'epoca dell'immigrazione globalizzata e incontrollata, soltanto la Svizzera va controcorrente. Oltre a monitorare con minuzia certosina il flusso quotidiano dei frontalieri alle dogane, le autorità della Confederazione alzano la posta in faccia a quei giovani stranieri, circa 25mila, che vorrebbero usufruire di uno "sconto" sull'acquisizione della nazionalità elvetica poiché nati in uno dei 26 cantoni. I ragazzi di terza generazione, infatti, devono rispettare la stessa procedura dei loro genitori o dei loro nonni, a meno che non siano sposati con un cittadino svizzero. L'iter di naturalizzazione può durare diversi anni e ha un prezzo salato: il richiedente rischia di sborsare anche migliaia di franchi.

Il dibattito parlamentare

Mentre i socialisti ritengono che i parametri stabiliti per il rilascio del passaporto siano ormai obsoleti e troppo severi e lanciano un referendum, la destra conservatrice non ha alcuna intenzione di svendere la nazionalità rossocrociata e confida nello spiccato senso patriottico degli svizzeri. "Le terze generazioni hanno praticamente solo dei legami turistici e simbolici con il Paese dei nonni, per questo la Svizzera deve riconoscere i propri figli", sostiene la deputata socialista Ada Marra. "Il passaporto si ottiene battendosi e al termine di un percorso che permette di dimostrare l’integrazione e la motivazione dei candidati", ribatte il parlamentare dell'UDC Jean-Luc Addor.

Verso la sentenza referendaria

Il 12 febbraio l'interrogativo sulla semplificazione del conferimento della nazionalità verrà risolto con la votazione popolare: se il "sì" otterrà la doppia maggioranza, il testo della Costituzione subirà una modifica attraverso l'approvazione del nuovo decreto federale. Altrimenti per i giovani immigrati "3.0" la strada verso la cittadinanza elvetica sarà ancora lunga.