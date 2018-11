Dice di essere molestata e stende il buttafuori: ma la verità è un'altra

Sembrava l'ennesimo caso di molestia con il "lieto fine" della reazione della ragazza vittima del presunto abuso. E invece, ciò che avvenuto nel nightclub Five1Eight di Plattsburgh, Stati Uniti, è una storia molto diversa. Una ragazza di 22 anni ha strangolato e picchiato un buttafuori del locale giustificandosi dietro a una presunta mano sul sedere da parte dell'impiegato del night. "Mi ha toccato il sedere!" ha gridato la 22enne mentre diceva perché avesse reagito in questo modo.

Ma da quello che mostrano le immagini delle telecamere interne al locale avute dal New York Post , le cose sono andate in maniera molto diversa. Le telecamere hanno infatti ripreso i momenti precedenti all'aggressione della ragazza, immortalando anche il presunto gesto del buttafuori. In realtà l'uomo non ha avuto alcun intento molestatore, ma ha soltanto sfiorato la ragazza per errore passando vicino alla giovane mentre era al bancone con un'amica. Lei, Kierah LaGrave, ha frainteso e si è avventata sul buttafuori mettendogli le mani al collo e lo ha fatto cadere a terra privo di sensi. Lui si è ripreso dopo qualche secondo. Lei è stata arrestata.