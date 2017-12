Il dissidente cinese Wu Gan condannato: "Sovversione del potere statale"

In Cina è conosciuto per portare avanti campagne a favore dei diritti umani con ironia e umorismo. E per questo lo hanno condannato a otto anni di prigione per "sovversione contro il potere dello Stato" . Al termine di un processo cominciato il 14 agosto, il tribunale di Tianjin ha condannato il blogger e dissidente Wu Gan a scontare otto anni di carcere e alla privazione per cinque anni dei diritti politici.

Come era già successo all'inizio del processo, la polizia ha impedito ai giornalisti di entrare nel tribunale. La sentenza è arrivata nelle stesse ore in cui un altro notissimo avvocato cinese, Xie Yang, che nei mesi scorsi aveva denunciato di essere stato torturato durante la detenzione, è stato condannato per "sovversione" . Questo reato viene solitamente attribuito agli attivisti che si battono per i diritti umani in Cina. È lo stesso che è costato una condanna di unidici anni di carcere allo scrittore e vincitore del premio Nobel, Liu Xiaobo, morto lo scorso luglio. Anche quella sentenza era stata emanata il 25 dicembre. Questo fa sospettare che il regime comunista approfitti delle festività di Natale durante le quali sono presenti meno giornalisti stranieri nel Paese.

Il 45enne Wu Gan, noto sul web con il soprannome "macellaio volgare", è stato condannato con l'accusa di "diffusione di informazioni false su internet, esagerare casi controversi e attaccare il regime" . La sua "lotta" contro il potere ha inizio nel 2009 quando ha denunciato il caso di Deng Yujiao, una giovane donna che aveva ucciso un politico locale della provincia dell'Hubei che aveva cercato di stuprarla. Il caso era diventato tanto famoso da ispirare il film Il tocco del peccato del regista cinese Jia Zhangke, premiato al Festival di Cannes 2013 per la migliore sceneggiatura. Negli ultimi anni Wu Gan ha iniziato anche lavorare come consulente nello studio legale Fengrui, diventato una delle principali vittime della campagna di repressione lanciata dal regime comunista, a partire dal 2015, contro gli avvocati che difendono casi di lesioni dei diritti umani.

Wu Gan era stato arrestato già nel maggio 2015. In quell'occasione aveva denunciato che quattro persone, accusate di un crimine, erano state torturate per estorcergli confessioni forzate. Un anno più tardi i quattro erano poi stati assolti. Uno degli avvocati dello studio Fengrui , Wang Yu, era stato a sua volta arrestato per aver difeso il blogger. Ex militare e guardia di sicurezza, Wu ha cominciato il suo attivismo dieci anni fa, e si sospetta che il padre, Xu Xiaoshun, sia stato condannato nel 2016 per frode come punizione per le attività di suo figlio.