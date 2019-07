Distrugge la finestra della ex fidanzata, condannato a 50 minuti di carcere

Prima ha litigato con la ex fidanzata, poi ha rotto la finestra dell'abitazione della giovane con una scopa e al momento dell'arrivo della polizia è scappato. È accaduto il 30 maggio scorso nel Regno Unito e a riportare la notizia di questa strana aggressione è stato l'Independent. Tuttavia la parte più curiosa sta nella pena comminata al 23enne inglese: Shane Jenkins è stato infatti condannato a 50 minuti di carcere per aver rotto la finestra della ex.

Il giovane si è dichiarato colpevole di danneggiamento di proprietà privata e di aggressione e durante i minuti di detenzione, è stato costretto a scrivere due lettere di scuse: una alla ragazza e l'altra ai due poliziotti. " Mi dispiace di averti rotto la finestra. È stato stupido, non stavo ragionando. Spero tu mi possa perdonare ", ha scritto Jenkins, scusandosi anche con gli agenti. Il 23enne è statao, inoltre, obbligato a svolgere 80 ore di servizi sociali e di non abusare più di sostanze stupefacenti".